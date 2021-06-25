Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milletler Ligi'nde şampiyon ABD
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu. Final müsabakasında Brezilya ile kozlarını paylaşan ABD, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Yarı finalde Filenin Sultanları'nı 3-0 mağlup eden ABD ile Japonya'yı 3-1'lik skorla geçen Brezilya, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldi.
TRT SPOR ekranından naklen voleybolseverlerle buluşan keyifli mücadelede kazanan ve altın madalyaya ulaşan 3-1'lik skorla ABD oldu.
Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri, FIVB Milletler Ligi'nde üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı.
Bugün oynanan üçüncülük maçında ise Japonya'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibi olmuştu.
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