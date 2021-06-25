Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında milli yüzücü Selen Özbilen tarafından Türkiye rekoru kırıldı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.
Etiketler: Milli Sporcular
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