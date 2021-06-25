2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Dörtlü Finali’nin heyecanı İtalya'nın Rimini şehrinde yaşanmaya devam ediyor.

Yarı finalde ABD'ye 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya'ya mağlup olan Japonya ile üçüncülük mücadelesi verdi.

Mücadelede rakibini set dahi vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni 3. sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Dörtlü Final'in finalinde ise Breziya ile ABD kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da oynanacak bu karşılaşma da TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.