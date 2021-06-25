Cumhurbaşkanlığı himayesindeki organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında Muğla ve İstanbul'da iki etap halinde yapılacak yarışın start töreni, Atatürk Meydanı'nda düzenlendi.

Aksaz Askeri Bandosu, törende mini bir konser verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla Valisi Orhan Tavlı, yarışların ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nı başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Kupaya 37 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı

Marmaris Körfezi'nden Datça ve Bodrum güzergahında ilerleyecek Halikarnas Kupası'na Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek.

Etabın ödül töreni, 27 Haziran'da Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul etabı 29-31 Ekim'de

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek.

İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı bulacak.

İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için kıtalar arası yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi salgın önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.