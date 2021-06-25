Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda." dedi.

Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.