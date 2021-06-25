Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda." dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda." dedi.
Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.
Etiketler: Ali Koç Fenerbahçe
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