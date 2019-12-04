Spor
Moses ilk yarıyı kapattı04 Aralık 2019 Çarşamba 15:57 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:59
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Victor Moses ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.
İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Victor Moses moses gençlerbirliği