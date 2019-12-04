Türk basketbolunun lokomotiflerinden Anadolu Efes, Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını yeniden salona çekti.

2 sezon öncesine kadar hedeflerinden uzak kalan ve taraftarlarını küstüren lacivert - beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde yeni kadro yapılanması ve yakalanan başarılarla ivme yakaladı.

Geçen sezon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde final oynayan, bu sezon da 11 hafta sonunda lider durumda bulunan Efes, seyirci sayısında büyük bir artış yaşadı.

2 sezon önce ortalama 3 bin 900 taraftara oynayan Anadolu Efes bu sezon ise maçlarını kapalı gişeye çevirdi.

Lacivert - beyazlılar, ilk 6 iç saha maçını ortalama 11 bin 959 taraftar önünde oynayarak bu alanda Avrupa Ligi'nin en önde gelen kulüplerinden biri oldu.

Bu rakam Efes'in 2 sezon öncesine göre seyirci sayısını yaklaşık üç katı arttırdığı anlamına geliyor.

Anadolu Efes'in önünde yer alan tek takım ise 14 bin 500 seyirci ortalamasıyla Litvanya basketbolunun köklü ekibi Zalgiris Kaunas.

Kaynak: TRT SPOR