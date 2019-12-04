Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)

Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, De Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, Blassioli,

Setler: 25-17, 25-23, 25- 16

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

Kaynak: AA