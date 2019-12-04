A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, EURO 2020 Elemeleri süreci ve şampiyonadaki hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı, salonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF'nin genel sekreteri Kadir Kardaş, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile sponsorluklar ve pazarlama sorumlusu Alkın Kalkavan da takip etti.

"Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık"

EURO 2020'ye katılım sürecini anlatan video gösterimiyle başlayan toplantıda Güneş, sözlerine medya mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Şampiyonaya katıldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Güneş, "Birlikte yola çıktık, 'milli takım ortak değerimiz' dedik. Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Bir kez daha anladım, her sonuç bir başlangıç oluyor. Başlarken Antalya'da kalabalık vardı, şimdi bitişte yine kalabalık var. Bugün bir sonucu paylaşmak için buradayız ama yeni bir başlangıç olacağını da düşünüyorum." diye konuştu

"Futbolumuzu yukarıya çıkarmak zorundayız"

Kafalarında şampiyonayla ilgili tüm senaryoları hazırladıklarını vurgulayan Güneş konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğiniz de önemli. Ona göre bir kamp merkezi yeri de bakacağız. O da önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapın, bunu oyunculara da söyledim. Başaramazsanız da vicdanen rahat olursunuz. Gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum ama keşke final oynasak.

Bunu hayal ediyorum. Bunu herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun. Gruptan çıkmamayı da göz önüne alırız. İnşallah finale geliriz ama ne olursa olsun her maçımızda, hazırlık maçımızdan başlayarak futbolumuzu yukarıya çıkarmak zorundayız."

Kaynak: AA