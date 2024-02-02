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Spor
TRT HABER / AA 02.02.2024 17:00

MKE Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

MKE Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde son maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, sahasındaki son iki lig mücadelesinde ise puan kaybetmedi.

Haftaya 28 puanla 11. sırada giren Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent ekibi, 3 puan alması durumunda Sivasspor'un sıralamada önüne geçecek.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 29 puan topladı.

Kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Uygun, kırmızı kart cezası nedeniyle takımının başında saha kenarında olamayacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü'nün rakibi Sivasspor

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ortasında Penaltı noktasında üzerinde Sowe’un vuruşunda kaleci Vural iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Manaj’ın ceza sahası dışından ortasında Bartuğ Elmaz’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman 

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Uros, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Tolga Ciğerci, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Poundgouras, Camara, Alaaddin Okumuş, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Kvet, Emrah Başsan, Manaj.

Sarı kart: Dk. 39 Poundgouras (EMS Yapı Sivasspor)

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