Ankara'da sessiz gece

MKE Ankaragücü ile Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maç 0-0 tamamlandı.
Süper Lig'deki 11. beraberliğini alan MKE Ankaragücü ve dokuzuncu beraberliğini alan Sivasspor 29'ar puana yükseldi.
Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, kırmızı kart cezası nedeniyle takımının başında saha kenarında yer almadı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.
22. dakikada Manaj’ın ceza sahasına ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda, top yandan auta gitti.
45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
57. dakikada Alaaddin Okumuş, son çizgide topu penaltı noktasının önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Emrah'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önündeki Saponara'nun kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
79. dakikada Saponara'nun ceza sahasına ortasında ceza yayı içerisinde son anda topa dokunan Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
87. dakikada İbrahim Akdağ'ın ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alaaddin Okumuş'un şutunda, kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.
Mücadele 0-0 sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Atakan Çankaya), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 73 Chatzigiovanis) , Pedrinho, Cephas (Dk. 58 Saponara), Sowe (Dk. 73 Bajic)
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Emre Gökay), Bartuğ Elmaz (Dk. 81 Burak Kapacak), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 75 N'Jie), Kvet, Manaj
Sarı kartlar: Dk. 39 Poungouras, Dk. 82 Alaaddin Okumuş (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 50 Cephas, Dk. 89 Hanousek (MKE Ankaragücü)