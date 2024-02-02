Galatasaray'dan iki transfer

Devre arası transfer döneminin sonlarına gelinirken Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan sağ bek ve sol bek mevkileri için arayışlarını sürdürürken, Bakambu'nun ayrılığının ardından forvet pozisyonuna da takviye yapmak için girişimlere başladı.

Bir süredir Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bakambu, LaLiga ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu.

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli golcü, 5 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

Carlos Vinicius ve Serge Aurier TFF'ye bildirildi

Galatasaray, Bakambu'nun yerini Fulham'da Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Brezilyalı golcü, İngiliz ekibiyle bu sezon 13 maçta görev alan ve bu maçların sadece 2'sine 11'de başladı. Sarı kırmızılı kulüp Fulham'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Galatasaray Boey'den boşalan sağ bek pozisyonunu ise Premier ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu.

Sarı kırmızılı ekip Vinicius ve Aurier için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirimde bulundu.

Sol bekte Levent Mercan bir adım önde

Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu.

Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz'ın da yıllık 1.6 milyon euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi.

Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.