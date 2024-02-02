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Spor
İHA 02.02.2024 16:15

Beşiktaş 'siftah' peşinde

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galip ayrılmak istiyor.

Beşiktaş 'siftah' peşinde
[Fotograf: İHA]

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Geride kalan 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucu topladığı 36 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son haftalarda ise beklediği sonuçları alamıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden, 1'inden de beraberlikle ayrılan Kartal, bordo-mavilileri yenerek hem bu kötü seriyi bitirmek hem de taraftarıyla arasını düzeltmek istiyor.

Büyük maçları kazanamadı

Beşiktaş, Trabzonspor müsabakasıyla birlikte bu sezon ilk büyük maç galibiyetini de almanın peşinde.

Ligin ilk yarısında rakibine konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a da deplasmanda 2-1 yenilmişti. Kara Kartal, son olarak ise evinde Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Evinde oynadığı son 5 maçın 1'ini kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında evinde 1-0 kazandığı Başakşehir karşılaşması da dahil olmak üzere o dönem iç sahadaki 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik alan ve mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılarda işler tersine döndü.

Başakşehir maçından sonra Tüpraş Stadyumu'nda 5 müsabakaya çıkan Beşiktaş, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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