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Spor
AA 02.02.2024 16:05

Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazır

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabına ev sahipliği yapacak Erciyes'te hazırlıklar tamamlandı.

Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na hazır
[Fotoğraf: AA arşiv]

Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı SNX Türkiye'ye 8-10 Mart'ta ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Türkiye etabı SNX Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Şampiyonada dünyanın en iyi snowcross sporcuları kış sporu tutkunlarına heyecan ve rekabet dolu bir şampiyona yaşatacak.

Şampiyona için hazırlanan 1350 metre uzunluğundaki parkurda yapılacak SNX Türkiye etabı yarışı 186 ülkeden takip edilecek.

Erciyes Kayak Merkezi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın yanı sıra ATV ve motosnow kategorilerinde düzenlenecek Erciyes Cup'a da ev sahipliği yapacak.

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