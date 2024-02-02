Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

3 Şubat Cumartesi:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

3 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Reeder Samsunspor (Enka)

18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Ekmas (Ülker)

5 Şubat Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Çağdaş Bodrumspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)​​​​​​​

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsuspor (Ahmet Cömert)

14.00 OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut (Ankara)

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Menderes)

3 Şubat Cumartesi:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 ÇBK Mersin-Beşiktaş (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Konyaspor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kapaklıspor (Edip Buran)

18.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)

3 Şubat Cumartesi:

14.45 Sigortam.net-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)

16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

17.30 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Iğdır Kazım Karabekir)

18.15 Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor (Çayırova)

4 Şubat Pazar:

14.00 Pizza Lazza Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)

5 Şubat Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)