Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
3 Şubat Cumartesi:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
3 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Reeder Samsunspor (Enka)
18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
20.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Ekmas (Ülker)
5 Şubat Pazartesi:
19.00 Darüşşafaka Lassa-Çağdaş Bodrumspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsuspor (Ahmet Cömert)
14.00 OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut (Ankara)
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Metro Enerji)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Menderes)
3 Şubat Cumartesi:
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
18.00 ÇBK Mersin-Beşiktaş (Servet Tazegül)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 Konyaspor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)
16.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kapaklıspor (Edip Buran)
18.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)
3 Şubat Cumartesi:
14.45 Sigortam.net-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)
16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)
17.30 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Iğdır Kazım Karabekir)
18.15 Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor (Çayırova)
4 Şubat Pazar:
14.00 Pizza Lazza Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)
5 Şubat Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)