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Spor
AA 02.02.2024 15:50

Türkiye Motosiklet Federasyonundan Fethiye'de "kış" kampı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Muğla'nın Fethiye ilçesinde kış kampı düzenledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan Fethiye'de "kış" kampı
[Fotograf: AA]

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Motokros Milli Takımlar Kaptanı Şakir Şenkalaycı gözetiminde organize edilen 2024 sezonu ön hazırlık kış kampındaki eğitimlere 50, 65, 85, MX, MX1 ve MX2 sınıflarında yer alan sporcular katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar, kampın oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"Sporcularımıza her zaman kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Fethiye'de bu senenin ilk eğitim kampını düzenledik. Sporcularımızın yarış kariyerlerine büyük etki edecek bu tarz kampları düzenlemeye devam edeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Viraj ve rampa atlama eğitimlerinin yanı sıra sporculara ileri sürüş tekniklerinin de anlatıldığı kamp, yarın sona erecek.

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