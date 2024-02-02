Adana Demirspor'a Fransız sol kanat

Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi. Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı.
"Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz."
Kulübümüz, Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 2, 2024
Nabil Alioui'e ' Ailemize hoş geldin ' diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/boC0mGxpnp