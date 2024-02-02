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Spor
İHA 02.02.2024 16:10

Adana Demirspor'a Fransız sol kanat

Adana Demirspor Fransız sol kanat Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'a Fransız sol kanat

Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi. Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı.

"Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz."


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