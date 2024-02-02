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Spor
TRT HABER / AA 02.02.2024 16:55

Hatayspor 3 golle kazandı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Hatayspor 3 golle kazandı

Hatayspor ile Fatih Karagümrük, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 41. ve 90+5. dakikalarda Matondo ile 51. dakikada penaltıdan Strandberg kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 86. dakikada Lasagna attı.

Süper Lig'deki altıncı galibiyetini alan Hatayspor 28 puana yükseldi. Ligdeki 12. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 24 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.

GOL - 41. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Rivas'ın sol kanattan ortasına ceza sahasında topa yükselen Strandberg, Ceccherini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0.

68. dakikada Eysseric'in ortasında ceza sahasındaki Feghouli, topuk pasıyla topu Can Keleş'e çıkardı. Can Keleş'in sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 86. dakikada Fatih Karagümrük farkı bire indirdi. Sol kanattan Can Keleş'in ortasına çıkan Erce Kardeşler topu elinden kaçırdı. Lasagna, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.

GOL - 90+5 dakikada Hatayspor durumu 3-1 yaptı. Dadashov, ceza sahası dışında Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan Sinik'in pasında sağ çaprazdan sert vuran Massanga Matondo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1.

Karşılaşmayı Hatayspor 3-1 kazandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Dk. 75 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 67 Boudjemaa), Matondo, Dele-Bashiru (Dk. 90 Dadashov), Rivas (Dk. 90 Doğukan Sinik), Strandberg (Dk. 90 Maksimovic).

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi (Dk. 82 Koray Günter), Ceccherini, Salih Dursun, Levent Mercen (Dk. 81 Lasagna), Bertolacci (Dk. 56 Feghouli), Eysseric, Rohden (Dk. 57 Can Keleş), Emre Mor (Dk. 74 Teklic), Güven Yalçın, Serdar Dursun.

Goller: Dk. 41 ve 90+5 Matondo, Dk. 51 Strandberg (penaltıdan) (Atakaş Hatayspor), Dk. 86 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 49 Ceccherini, Dk. 83 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

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