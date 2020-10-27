Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbolcu ve personelin tedavi sürecinin başladığı da belirtildi.

Bilgilendirme



Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.



Yönetim kurulu üyemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.



MKE Ankaragücü Spor Kulübü pic.twitter.com/M0jbvJlyJJ — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 27, 2020



