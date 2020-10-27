Haber Giriş: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde 2 koronavirüs vakası daha
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde görevli iki sağlık çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır" denildi.
Futbolcu ve personelin tedavi sürecinin başladığı da belirtildi.
Bilgilendirme— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 27, 2020
Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Yönetim kurulu üyemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
MKE Ankaragücü Spor Kulübü pic.twitter.com/M0jbvJlyJJ
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:42
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