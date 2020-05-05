Sarı lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabında yaptı.

"05 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir.

Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir."