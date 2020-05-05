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MKE Ankaragücü yeniden ara verdi
MKE Ankaragücü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabında yaptı.
"05 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir.
Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir."
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüs testiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 17:18
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