Haber Giriş: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatıldı.
"Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
Etiketler: MKE Ankaragücü koronavirüs testiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:32
Son Haberler
- 14:03
- 13:54
- 14:03
- 14:04
- 13:57
Sıradaki Haber
Galatasaray Ali Uras'ı andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz