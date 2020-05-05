Federasyondan yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın almış olduğu karar gereğince federasyonumuzun tüm müsabakaları ve kursları 4 Haziran 2020'ye kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.