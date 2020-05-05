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Galatasaray Ali Uras'ı andı
[Fotoğraf: Galatasaray Spor Kulübü]
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın sekizinci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 5, 2020
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Etiketler: Galatasaray Ali UrasSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:25
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