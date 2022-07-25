Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Lamine Diack'ı transfer etti
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack'ı kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.
Etiketler: MKE Ankaragücü Süper Lig Transfer Haberleri
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