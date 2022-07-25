Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Kiev mesaisi sürüyor
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe, çarşamba günü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.
Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Etiketler: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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