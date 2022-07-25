Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımının, 25 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Bryce Brown'u transfer ettiği bildirildi.

NCAA'deki kariyeri sonrası 2020-2021 sezonu başında NBA ekibi New York Knicks ile sözleşme imzalayan Brown, sezonun devamında G-League ekibi Westchester Knicks'te görev aldı.

Geçen sezon Brooklyn Nets ile anlaşan Brown, ardından bir başka G-League ekibi Long Island Nets formasıyla mücadele etti.