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Spor
TRT HABER / AA 29.04.2023 18:40

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Geride kalan iki haftada hanesine 6 puan yazdırarak rahatlayan MKE Ankaragücü, seyircisi önünde alacağı 3 puanla küme düşme kaygısından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı lacivertli ekip, son olarak Eryaman'da Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenmiş, ardından Atakaş Hataypor maçında 3 puanı hanesine yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, bu sonuçlarla 34 puanla 12. sıraya tırmandı.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı.

Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerine buluşan Zahid'in şutunda, Günay meşin yuvarlağı bu sefer iki hamlede kurtararak mutlak bir golü engelledi.

34. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Chouiar'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kurtardı.

38. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

41. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı top Eysseric'den sekip altıpasın önündeki Bahoken'in önünde kaldı. Bahoken'in müsait durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Eysseric'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdaki Fall'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaştı. Ani gelişen konuk ekip atağında Eysseric'in pasıyla Fall, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uygun durumdaki Fall'ın vuruşunda, kaleciyi de geçen top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan Antalyalı, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Sowe

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Chouiar, Fall, Bahoken

Sarı kart: Dk. 19 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

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