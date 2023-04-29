Ankara'da sessiz gece

MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkartan MKE Ankaragücü ligde beşinci beraberliğini alarak 35 puana yükseldi.

Galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Kasımpaşa ise puanını 34'e çıkardı.

Ligin ilk yarısındaki mücadele 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

21. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda, kaleci Günay Güvenç topu kurtardı. Kaleciden dönen topla penaltı noktası üzerine buluşan Zahid'in şutunda, Günay meşin yuvarlağı bu sefer iki hamlede kurtararak mutlak bir golü engelledi.

34. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Chouiar'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kurtardı.

38. dakikada Chatzigiovanis'in ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

41. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı top Eysseric'den sekip altıpasın önündeki Bahoken'in önünde kaldı. Bahoken'in müsait durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Eysseric'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fall, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dar açıdaki Fall'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha gole yaklaştı. Ani gelişen konuk ekip atağında Eysseric'in pasıyla Fall, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uygun durumdaki Fall'ın vuruşunda, kaleciyi de geçen top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

74. dakikada Chouiar'ın ara pasında Koita ceza sahasında topla buluştu. Koita'nın şutunda kaleye giden topu son anda araya giren Mujakic engelledi ve meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına attı.

81. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahasına giren Sowe, kaleciyi çalımladı. Kaleciyi geçtikten sonra topu kaleye gönderen Sowe'un şutunda Tarkan Serbest ağlara gitmekte olan meşin yuvarlağı ayakla müdahalesiyle kornere gönderdi.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Oko'nun pasında kale sahasının önündeki Kitsiou'nun şutunda, savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack (Dk. 82 Moreira), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Djokanovic), Hanousek, Chatzigiovanis (Dk. 67 Emre Kılınç), Zahid (Dk. 67 Moussiti-Oko), Sowe.

asımpaşa: Günay Güvenç, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Malsa, Aytaç Kara (Dk. 83 Mickael Tirpan), Eysseric (Dk. 90+2 Hajradinovic), Chouiar (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Fall (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Bahoken (Dk. 59 Koita).

Sarı kart: Dk. 19 Hadergjonaj, Dk. 65 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 69 Malcuit (MKE Ankaragücü)