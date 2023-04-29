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Spor
AA 29.04.2023 17:49

Türk tenisçi Berfu Cengiz W60 Istanbul 23 April Cup’ta finale yükseldi

Türk tenisçi Berfu Cengiz, İstanbul düzenlenen "W60 Istanbul 23 April Cup"ta finale yükseldi.

Türk tenisçi Berfu Cengiz W60 Istanbul 23 April Cup’ta finale yükseldi
[Fotograf: DHA]

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde 5 numaralı seri başı Darya Astakhova ile karşılaşan Berfu, ilk seti 6-2 kazandı.

Berfu, 2-1 önde olduğu ikinci sette rakibinin sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.

Günün diğer yarı final maçında ise İlay Yörük, Rumen rakibi Irina Maria Bara'ya 6-1 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.

Berfu Cengiz-Irina Maria Bara arasında oynanacak 60 bin dolar ödüllü turnuvanın final mücadelesi, 30 Nisan saat 11.00'de başlayacak.


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