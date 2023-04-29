Türk tenisçi Berfu Cengiz W60 Istanbul 23 April Cup’ta finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde 5 numaralı seri başı Darya Astakhova ile karşılaşan Berfu, ilk seti 6-2 kazandı.
Berfu, 2-1 önde olduğu ikinci sette rakibinin sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.
Günün diğer yarı final maçında ise İlay Yörük, Rumen rakibi Irina Maria Bara'ya 6-1 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.
Berfu Cengiz-Irina Maria Bara arasında oynanacak 60 bin dolar ödüllü turnuvanın final mücadelesi, 30 Nisan saat 11.00'de başlayacak.
W60 Istanbul 23 April Cup Finali????— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) April 29, 2023
???????? @berfu_cengiz - Irina Maria Bara ????????
????️ TTF İstanbul Tenis Merkezi https://t.co/K5e68ikQye
????️ 30 Nisan Pazar
11.00
???? Girişler ücretsizdir. pic.twitter.com/LAnz3Qf6kM