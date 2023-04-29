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Spor
AA 29.04.2023 16:30

Bakan Kasapoğlu şef Türev Uludağ ile enginar yemeği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şef Türev Uludağ'la hasadını yaptığı enginarın yemeğini pişirerek vatandaşlara ikram etti.

Bakan Kasapoğlu şef Türev Uludağ ile enginar yemeği yaptı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen Enginar Festivali'ne katılarak üretici ve vatandaşla bir araya geldi. Şef Türev Uludağ'la tarlaya girerek enginar hasadına katılan Kasapoğlu, topladığı enginarlarla mutfağa girdi.

Bakan Kasapoğlu şef Türev Uludağ ile enginar yemeği yaptı

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı ​​​​​​​Kasapoğlu, Şef Uludağ'la Urla Meydanı'nda yöresel usulde hazırladıkları enginar yemeğini vatandaşlara ikram etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enginar Festivali'nin sınırlarının Urla'yı aştığını vurguladı.

"Mutfağımız, kültürümüz ve Urla'mızın muhteşem güzelliği her yıl bu tarihlerde dünyayla buluşuyor. Artık gelenekselleşen bu festivali inşallah önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımlarla gerçekleştireceğiz. İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağımız, her birini markalaştırarak dünyayla buluşturacağımız daha pek çok organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün ürünleriyle Urla'ya, bölgemize ve ülkemize değer katan pek çok üreticimiz burada. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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