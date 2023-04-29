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Spor
AA 29.04.2023 16:15

Giresunspor'dan futbolculara ödeme

Bitexen Giresunspor'da Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde mart ve nisan ayına ilişkin maaş ödemeleri yapıldı.

Giresunspor'dan futbolculara ödeme

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulu göreve geldiği günden itibaren Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına tüm gücü ve enerjisini takımın üzerine yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda kendi görev sürelerinde oluşan alacakların tamamı, geçmiş dönemden kalan bazı prim alacakları, maaş ve personel ödemeleri ile mahkeme aşamasına taşınmış eski personellere olan borçların ödenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edildiği vurgulandı.

"Başkanımız Nahid Ramazan Yamak ve yönetim kurulu olarak takımımızın sahada vereceği mücadeleye odaklanabilmesi amacıyla üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olduğumuzun ve bu kapsamda gerekli tüm adımları titizlikle yürüttüğümüzün bilinmesini isteriz."

Hem sportif, hem de mali anlamda yürütülen tüm çalışmalara ilişkin detaylar Fenerbahçe maçı öncesinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Açıklamada, camia olarak, 44 yıl sonra çıkılan Süper Lig'de şehri daha iyi bir şekilde temsil edebilmek adına tüm özveri gösterildi.

"Kalbi Giresunspor için atan taraftarlarımızla birlikte önümüzdeki kritik müsabakaya odaklanmamız gerektiğini vurgulayarak camiamızı çotanak arma etrafında birlik olmaya davet ediyoruz."


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