Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.04.2023 17:07

MotoGP İspanya'da sprint yarışını Brad Binder kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı motosikletçisi Brad Binder kazandı.

MotoGP İspanya'da sprint yarışını Brad Binder kazandı
[Fotograf: AA]

Sezonun 4. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 11 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM takımından Avustralyalı Jack Miller, ikinci sıradan başladığı sprint yarışının 4. turunda zirveye yerleşmeyi başardı.

MotoGP İspanya'da sprint yarışını Brad Binder kazandı

Kalan bölümde takım arkadaşı Miller ile birincilik mücadelesi veren Güney Afrikalı Brad Binder, bitime iki tur kala liderliği ele geçirerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

Yarışı Binder'dan 0.428 saniye sonra geçen Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ikinci, liderin 0.680 saniye gerisindeki Miller ise üçüncü sırayı aldı.

MotoGP İspanya'da sprint yarışını Brad Binder kazandı

Sprintte 9. sırayı elde eden Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 65 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 62 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.

30 Nisan TSİ 16.00'da başlayacak İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 65 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 62

3. Maverick Vinales (İspanya): 48

4. Alex Rins (İspanya): 47

5. Johann Zarco (Fransa): 46

Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu şef Türev Uludağ ile enginar yemeği yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Kut'ül Amare Zaferi şehitleri Kut'ta törenle anıldı
17:51
Brezilya'da 6 yerli yaşam alanında madencilik yasaklandı
17:41
İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
17:39
İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek
17:43
Suudi Arabistan, Sudan'dan 4 bin 879 kişiyi tahliye etti
17:32
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
FOTO FOKUS
30 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a döndü: Askıda köfte uygulaması başlattı
30 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a döndü: Askıda köfte uygulaması başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ