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Spor
AA 29.04.2023 18:05

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun yeni başkanı Kerim Çomoğlu oldu

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun (HİS) Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Kerim Çomoğlu seçildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun yeni başkanı Kerim Çomoğlu oldu
[Fotograf: DHA]

Metropolitan Hotels Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Kerim Çomoğlu ile Sinan Kartal yarıştı.

Genel kurula katılan 112 delegeden 95'i oy kullandı. Oyların 57'sini alan Çomoğlu, federasyonun yeni başkanı oldu. Sinan Kartal ise 38 oy aldı.

Çomoğlu, başkanlığa seçildikten sonra genel kurul üyelerine teşekkür konuşması yaptı.

"Tüm genel kurulu üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. İnşallah bundan sonra Türk sporu için yeni bir mecrada birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Rabbim utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun."

Kerim Çomoğlu'nun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Yusuf Sol, Atilla Yerlikaya, Emre Vefa Göktaş, Emre Doğru, Abdullah Öztürk, Özcan Saygın, Kemal Kara, Mert Büke, Devrim Çubukçu, Emir Gelen.

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