Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Ö.Ö. idaresindeki tır, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkiinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı.
Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki otomobil tırın dorsesine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar, hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.