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Türkiye
TRT Haber 13.08.2026 15:13

Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek.

Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplanması konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra artık atık lastik işleme tesisleri de ÖTL toplayıp işleyebilecek.

Ancak bu tesisler tarafından toplanan ÖTL'lerin, yalnızca kendi tesislerinde işlenmesi gerekecek.

Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Geri Dönüşüm Resmi Gazete
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