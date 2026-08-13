Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) toplanması konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra artık atık lastik işleme tesisleri de ÖTL toplayıp işleyebilecek.

Ancak bu tesisler tarafından toplanan ÖTL'lerin, yalnızca kendi tesislerinde işlenmesi gerekecek.