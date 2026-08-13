Balıkesir ve Bilecik’teki yangınlara müdahale ediliyor

Balıkesir'in Edremit ve Dursunbey ilçeleri ile Bilecik'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İhbar üzerine bölgelere itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 13 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 275 personelle yangınlara müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, 3 yangının da orman dışı alanda başladığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada uyarıda bulunuldu:

"Bir kez daha hatırlatıyoruz: Yangın riski yalnızca ormanlarımızda değil, ormanlara yakın tüm açık alanlarda yüksek. Lütfen ormanda, tarlada, bahçede ve açık alanda ateş yakmayalım. Küçük bir kıvılcımın Yeşil Vatan’ımıza ulaşmasına sebep olmayalım."