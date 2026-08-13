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Türkiye
AA 13.08.2026 15:16

Muğla'da bayrağımızı yakan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da bayrağımızı yakan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.

 

Olay

Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Ayşe A. gözaltına alınmıştı.

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Muğla Türk Bayrağı
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