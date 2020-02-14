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MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçına hazır
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın duran top organizasyonlarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Omzundan sakatlığı bulunan Korcan Çelikay'ın antrenmana katılmadığı ifade edildi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Etiketler: süper lig MKE Ankaragücü FenerbahçeSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 18:54
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