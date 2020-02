Süper Lig'de 16 puanla 17. sırada bulunan Kasımpaşa, pazartesi günü deplasmanda 19 puanla 15. sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kritik karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını anlatan İstanbul ekibinin 36 yaşındaki oyuncusu Ricardo Quaresma, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

"Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil"

Hafif sakatlığı bulunan Quaresma, Antalya maçında forma giymek istediğini belirtti.

"Tabii her şeyden önce takım gelir. Hem teknik direktörümüzle hem de doktorla konuşacağız. Benim açımdan oynamakla alakalı bir problem de yok ve oynamak da isterim fakat bu sadece benim verebileceğim bir karar değil. Teknik direktörümüzle ve doktorumuzla konuştuktan sonra takım yararına en iyisi hangisi olacaksa onu yapacağız."

"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz"

Deneyimli orta saha, daha önce küme düşme hattındaki bir takımda oynamadığını dile getirdi.

"Kariyerimin genelinde daha çok şampiyonluk için mücadele eden takımlarda, büyük takımlarda oynadım. O yüzden dürüst olmak gerekirse böyle bir durumda küme düşme tehlikesi yaşayan veya bunun için savaşan bir takımda daha önce bulunmadım. Hayat böyle, hayat size sürekli bir şeyler öğretir ve ben de takım olarak bu durumdan çıkacağımızı biliyorum, inanıyorum çünkü bunu yapabilecek kaliteye sahibiz. En kısa sürede bu durumdan kurtulmayı umuyoruz."

"Fuat Çapa'nın başarılı olacağına inanıyorum"

Portekizli yıldız, yeni teknik direktörleri Fuat Çapa'nın başarılı olacağına inandığını belirtti.

"Fuat Çapa tecrübeli, vizyon sahibi ve farklı bir mantaliteye sahip bir teknik direktör. Tabii ki şimdi konuşmak çok zor çünkü henüz bir haftadır birlikte çalışıyoruz. Fakat gözlemlediğim kadarıyla başarılı olacağına inanıyorum çünkü sahip olduğu mantalite, oynatmaya çalıştığı oyuna takım uyum sağladıkça yavaş yavaş daha da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Başarılı olacaktır."

"Futbolun bana verebileceği çok şey olduğuna inanıyorum"

Şu anda tek düşüncesinin Kasımpaşa olduğunu söyleyen Quaresma, eski kulübü Beşiktaş ile alakalı konuşmak istemediğini kaydetti.

"Evet, şu anki fikrim futbola olabildiğince devam etmek çünkü kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. Futbola verebileceğim ve futbolun bana verebileceği birçok şey olduğuna inanıyorum. O yüzden şu anda futbol oynamaya devam etmek niyetindeyim. Kasımpaşa'da oldukça mutluyum, Kasımpaşa'da devam edip etmemek hem kulübün isteğiyle alakalı hem de benim isteğimle alakalı bir durum. Nisan ayı geldiğinde bunu oturup konuşabiliriz kulüple. Sahip olduğum sözleşmeye dayanarak bunu söylüyorum. Kulübün ve benim fikrim örtüşürse tabii ki Kasımpaşa'da devam etmek isterim çünkü burası gerçekten saygı duyulmayı hak eden, çok saygı duyduğum bir kulüp. Her şeyiyle insanların gerçekten birbirine yardımcı olduğu ve içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğum bir yer. Ama tabii ki herkesin öncelikli amacı takımı ligde tutabilmek ve burada mücadele etmeye devam edebilmek. Ondan sonrası Kasımpaşa'da devam edip etmemek, dediğim gibi iki tarafa bağlı bir süreç olarak gelişecektir. Daha sonrasında ne olacağını açıkçası çok planlamadım."

[Fotoğraf: DHA]

"Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum"

"Sadece futbolda değil hayatta da her şey olabilir ama ben her zaman olumlu düşünen bir insanım. Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum. Benim açımdan Kasımpaşa'nın ligde olmayacağı gibi bir durum söz konusu değil, onu düşünmüyorum. O yüzden Kasımpaşa'yı ligde tuttuktan, herkes elinden gelenin en iyisini yapıp çalışmalarını gösterdikten sonra ileride ne olacağını hep birlikte görürüz."

"Şenol Güneş benim için özel bir teknik direktör"

"Şenol Güneş benim için oldukça özel bir teknik direktör. Bununla alakalı defalarca daha önce de konuştum, evet bazı tartışmalarımız oluyordu çünkü ben sürekli oynamak istiyordum. Bazen oynamak istediğim zamanlarda oyundan alınıyordum ki bu oyunun bir parçası ve oldukça da anlaşılabilir ama belki o anda sahip olduğum duyguyla verdiğim bir tepki. Genel anlamda gerçekten çok iyi çalıştık ve çok saygı duyduğum, oldukça iyi bir teknik direktör. Neleri farklı yapabileceğimi gören bir teknik direktör. O yüzden ona da Türk Milli Takımı'nda başarılar diliyorum. Bence elemelerde oldukça önemli bir iş yaptı ve milli takımı EURO 2020'ye götürdü. Orada da başarılı olacaklarına inanıyorum. Tabii olur da Portekiz ile eşleşirlerse bir Portekizli olarak Portekiz Milli Takımı'nı destekleyeceğim ama bu maç dışında turnuva boyunca umarım Türk Milli Takımı tüm maçlarını kazanır, öyle ümit ediyorum."

"Sportıng, Bruno Fernandes'in eksikliğini hissedebilir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in ülkesinin temsilcisi Sporting Lizbon ile eşleşmesi hakkında ise Quaresma şu yorumu yaptı

"İyi bir eşleşme, iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tabii ki Sporting, Bruno Fernandes'in yokluğunu hissedebilir çünkü oynadıkları oyunda takımın motoru ve kalbiydi. Ama baktığın zaman onsuz da gayet iyi bir performans göstermeye devam ediyorlar. O yüzden iyi maçlar olacağını düşünüyorum. Özellikle Başakşehir kendi evinde çok güçlü, oldukça kaliteli oyuncuları da var. Sporting de aynı şekilde, takım oyunu oynayan ve birçok kaliteli oyuncusu olan bir takım. İyi bir eşleşme, iyi maçlar olacağını düşünüyorum."

"Teknik direktörlük yaparsam Beşiktaş'ta çalışmak isterim"

"Eğer bir gün teknik direktörlük yaparsam tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak isterim ama Ronaldo ile alakalı Beşiktaş'ta oynar mı ya da gelir mi bununla alakalı hiçbir şey söylemem mümkün değil çünkü Türkiye'de oynamamış, bulunmamış bir oyuncudan bahsediyoruz."

"Portekiz Milli Takımı'ndaki misyonumu doldurdum"

"Bir oyuncu olarak milli takımdaki misyonumu doldurduğumu düşünüyorum. Ülkemin tarihine geçecek bir kupada ülkeme, takıma hizmet ettim. Bu oynanacak şampiyonayı daha önce kazandım. Portekiz Milli Takımı iyi; genç ve kaliteli oyuncuları var. Portekiz Milli Takımı'nı EURO 2020'de bir taraftar olarak destekleyeceğim ve onların yanında her zaman bir taraftar olarak bulunacağım."

"Bana gösterdikleri ilgiden dolayı Türk taraftarlarına müteşekkirim"

"Her zaman bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Türk taraftarlarına müteşekkirim. Belki Portekizli oyuncuların oynama ve mücadele etme şekli, sahada gösterdikleri karakter ve kendi karakterleri ile alakalı olabilir. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman herkese çözüm üretmeye çalışırım. Belki sahip olduğum sahadaki bu özellikler Türk taraftarları tarafından takdir ediliyor ve seviliyor olabilir. Diğer Portekizli oyuncuların da sahada gösterdikleri karakter, sorumluluk almaları, hata yaptıktan sonra yaptıkları hatayı kabullenip ona rağmen mücadele etmeye devam etmeleri ve gösterdikleri duruş Türk taraftarların hoşuna gidiyor; o yüzden seviliyor olabilirler."

"Kariyerimde yaşadıığm bütün şampiyonluklar özel"

"Kariyerim boyunca yaşadığım bütün şampiyonluklar birbirinden özel. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir tadı ve ayrı bir hissiyatı var. Kulüple Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadım. Kendi ülkemle, milli takımda bir Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Hepsini birbirinden ayırmak çok mümkün değil. Hepsi çok özel. Belki Portekiz ile kazandığım Avrupa şampiyonluğunun tadı biraz farklı olabilir. Çünkü orada kendi ülkenize hizmet ediyorsunuz. Ülkeniz ile kazanılmış bir şampiyonluk var. Bende Türkiye'de oynadığım maçlarda iz bırakan birçok karşılaşma var. Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini sayabilirim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar var. İstanbul'da oynadığımız Benfica maçı unutulmazdı. İlk yarısını 3-0 yenik kapattığımız maçın ikinci yarısında geri gelmemiz ve maçı 3-3'e getirmemiz, o stattaki fantastik atmosfer, seyircilerin desteği, bütün oyuncularımız hepsinin kalbiyle oynaması ve geri dönüşümüz; benim açımdan unutulmaz bir maçtı. Türkiye'de bende iz bırakan birçok maç var ama bir tane seçmek istersem Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçını ayrı bir yere koyabilirim."

"Fenerbahçe derbisinde attığım goller özeldi"

"Benim için attığım gollerin hepsi çok özel. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde attığım iki golü söyleyebilirim. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki rekabetten kaynaklandığı için önemli, ama benim için diğer attığım goller de çok özel."