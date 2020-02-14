31 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''O tarihin en iyi futbolcularından biri ve Juventus'ta iyi işler çıkarıyor. Elbette Ronaldo ile aynı takımda olmak isterim'' ifadesini kullandı.

Ivan Rakitic için, Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'nin yeri ise ayrı.

Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren Rakitic, ''Onunla oynamak muhteşem ve son 15 yıla damgasını vurdu. Messi ile aynı takımda olduğum için şanslıyım'' şeklinde konuştu.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2021 sezonunun sonunda bitecek Ivan Rakitic için Juventus'a transfer olacağı iddia edilmişti.