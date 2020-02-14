Galatasaray'ın Falcao planı
Süper Lig'in 22. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak Galatasaray’da gözler, Radamel Falcao’ya çevrildi.
İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, kupa ve ligde oynanan son 4 karşılaşmada forma giyemedi.
Teknik heyet ve sağlık ekibinin, takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao'yu Fenerbahçe derbisine hazırladığı öğrenildi.
BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olması beklenen yıldız golcünün, oyunun gidişatına göre süre alması bekleniyor.
Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Saracchi’den de sevindirici haber geldi.
Sakatlığını atlatan 21 yaşındaki sol bekin, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında riske edilmeyeceği ifade edildi.
Deneyimli teknik adamın sol bekte Linnes'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Fatih Terim'in, cezalı Mariano'nun yerine de sağ bekte Şener Özbayraklı'yı düşündüğü gelen haberler arasında.
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