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Spor
AA 22.12.2023 16:20

MKE Ankaragücü Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiği eski başkanları Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna yaptığı başvuruda, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusuna verilen cezanın indirilmesini örnek gösterdi.

MKE Ankaragücü Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü Kulübünün Tahkim Kuruluna yaptığı itirazın detayları belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, Faruk Koca'ya verilen cezanın yanı sıra 5 maç seyircisiz oynama cezası ile yöneticilere uygulanan çeşitli cezalara da itiraz etti.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Faruk Koca'ya verilen cezanın ağır olduğunu ve daha önceki örneklerle Tahkim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

Hüseyin Aytekin, bu örneklerden birinin 2 Mart 2019'da Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor oynanan TFF 2. Lig maçında, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusunun sahaya jiletle girerek rakip takım futbolcularına saldırısı olduğunu söyledi. Aytekin, futbolcunun bu olaydan sonra PFDK tarafından 4 yıl men cezası aldığını, cezanın 3 yılı geçtiği için de oyuncunun sürekli hak mahrumiyetine çarptırıldığını hatırlattı.

"Kulüp olarak cezaların çok ağır olduğunun kanaatindeyiz"

Aytekin, yapılan itirazlardan sonra Amed Sportif Faaliyetler oyuncusunun cezasının Tahkim Kurulunun 20 maç men cezasına çevrildiğini hatırlattı.

"Tahkim Kuruluna dün PFDK'nin kararına ilişkin itirazlarımızı gerçekleştirdik. Kulüp olarak cezaların çok ağır olduğunun kanaatindeyiz. Buna ilişkin kulüp avukatlarımız itiraz dilekçemizi kurula sundular. Sürekli hak mahrumiyeti, yakın tarihte örneği olan bir ceza değil. Sadece Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor arasında 02 Mart 2019'da oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusunun 4 rakip takım futbolcusunu jiletle yaralaması sebebiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiş. Futbolcunun, Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulunca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin lira para cezası olarak düzeltilmiş."

"Faruk Koca'ya daha hafif bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyoruz"

Aytekin, Tahkim Kurulunun geçmiş cezalarını örnek gösterdiklerini vurguladı.

"TFF tarafından geçmişte, Başkanımız Faruk Koca'nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulunun Başkanımız Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve daha hafif bir ceza vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

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