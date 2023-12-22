Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.12.2023 16:10

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda maç programı belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belli olacağı play-in turunda maç programı açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda maç programı belli oldu

Grup lideri 8 ekibin doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda, play-in'de 2 galibiyete ulaşacak 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.

Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da mücadele edeceği play-in'de ilk maçlar 2-3 Ocak'ta, ikinci müsabakalar 9-10 Ocak'ta ve gerekirse üçüncü karşılaşmalar 16-17 Ocak'ta oynanacak.

Play-in'de birinci ve ikinci maçların programı şöyle

İlk müsabakalar

2 Ocak Salı:

PAOK mateco (Yunanistan)-TOFAŞ

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)-Darüşşafaka Lassa

3 Ocak Çarşamba:

Pınar Karşıyaka-Rio Breogan (İspanya)

Bertram Derthona Tortona (İtalya)-Galatasaray Ekmas

Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan)

Cholet (Fransa)-BDS Sassari (İtalya)

Hapoel Holon (İsrail)-Filou Oostende (Belçika)

Le Mans (Fransa)-Promitheas Patras (Yunanistan)

İkinci müsabakalar

9 Ocak Salı:

TOFAŞ-PAOK mateco

Galatasaray Ekmas-Bertram Derthona Tortona

Filou Oostende-Hapoel Holon

Promitheas Patras-Le Mans

10 Ocak Çarşamba:

Darüşşafaka Lassa-MHP Riesen Ludwigsburg

Rio Breogan-Pınar Karşıyaka

Peristeri-Rytas Vilnius

BDS Sassari-Cholet

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda eşleşmeler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Bakan Şimşek: Borsa bir oyun alanı değildir
17:08
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
17:05
DSÖ: Dünya genelinde 4 milyar kişi dang humması virüsüne yakalanma riskiyle karşı karşıya
17:03
Cevdet Yılmaz: Rekabetçi bir finansal ekosistem hedeflerimiz arasında
17:02
Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
16:59
Samsun'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
Türk Kızılay, depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu
Türk Kızılay, depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu
FOTO FOKUS
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
Kudüs'te TRT Haber canlı yayınına müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ