Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda maç programı belli oldu

Grup lideri 8 ekibin doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda, play-in'de 2 galibiyete ulaşacak 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.
Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da mücadele edeceği play-in'de ilk maçlar 2-3 Ocak'ta, ikinci müsabakalar 9-10 Ocak'ta ve gerekirse üçüncü karşılaşmalar 16-17 Ocak'ta oynanacak.
Play-in'de birinci ve ikinci maçların programı şöyle
İlk müsabakalar
2 Ocak Salı:
PAOK mateco (Yunanistan)-TOFAŞ
MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)-Darüşşafaka Lassa
3 Ocak Çarşamba:
Pınar Karşıyaka-Rio Breogan (İspanya)
Bertram Derthona Tortona (İtalya)-Galatasaray Ekmas
Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan)
Cholet (Fransa)-BDS Sassari (İtalya)
Hapoel Holon (İsrail)-Filou Oostende (Belçika)
Le Mans (Fransa)-Promitheas Patras (Yunanistan)
İkinci müsabakalar
9 Ocak Salı:
TOFAŞ-PAOK mateco
Galatasaray Ekmas-Bertram Derthona Tortona
Filou Oostende-Hapoel Holon
Promitheas Patras-Le Mans
10 Ocak Çarşamba:
Darüşşafaka Lassa-MHP Riesen Ludwigsburg
Rio Breogan-Pınar Karşıyaka
Peristeri-Rytas Vilnius
BDS Sassari-Cholet