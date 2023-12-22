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Spor
AA 22.12.2023 15:55

Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

24 Aralık Pazar:

13.30 Bodrum FK-Göztepe: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Ali Yılmaz

25 Aralık Pazartesi:

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Burak Olcar

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

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