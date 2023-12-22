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Spor
AA / İHA 22.12.2023 13:58

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Kariyerinde 1 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev alacak.

Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

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