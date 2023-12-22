Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Kariyerinde 1 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde görev alacak.

Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Aralık Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi:

17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk