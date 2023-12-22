Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildi.
Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandı. Chamberlain yaşadığı sakatlığa bağlı olarak en az 4 ay sahalardan uzak kalanilir.
İngiliz futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Alex Oxlade-Chamberlain’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2023
Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in… pic.twitter.com/i7EAWoIIL1