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Spor
DHA 22.12.2023 12:40

"Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde başvuru süreci uzatıldı

Ülker ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa başlattığı "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesinin başvuru süreci devam ediyor.

"Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde başvuru süreci uzatıldı

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı Kız Futbol Milli Takımı için yetenekli oyuncu adaylarını keşfetme hedefiyle hayata geçirilen "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesine katılımcılar, 30 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Katılımcılar, milli takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak (dribling, şut, pas, teknik kapasite) oluşturdukları videolarını ulkeryildizkizlar.tff.org sitesine yükleyebilecek.

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından milli takım teknik direktörlerinin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihlerinde Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak hazırlık kampına katılacak.

"Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde başvuru süreci uzatıldı

Kıragası: Milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, genç milli takımın futbolcu havuzunu geliştirebilmek adına bu projenin önemli bir basamak oluşturacağını belirtti.

"Ülkemiz, kadın futbolunda altın çağını yaşıyor. Kısa süre önce milli takımımızla peş peşe aldığımız başarılı sonuçların ardından Uluslar B Ligi'ne yükselmenin sevincini yaşadık. Grupta şu ana kadar oynadığımız karşılaşmalarda oldukça iyi bir performans sergiledik. Önümüzdeki dönemde milli takımımızı çok daha iyi yerlerde göreceğimize yürekten inanıyoruz. Bu başarıların devam etmesi için kadın futboluna ilgiyi sürekli canlı tutmamız ve kadın futbolcu adaylarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilmek adına daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Ülker ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 'TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları' projesinin, kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artıracağına ve ülkemizde kadın futbolunun gelişimine önemli katkılarda bulunacağına inanıyoruz."

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