Voleybolun Unutulmazları Derneği kuruldu

Voleybolcu, antrenör, yönetici ve hakem gibi voleybolun tüm paydaşlarının yer aldığı derneğin kurucu başkanı, Gülnur Özfer Görgün oldu. Renan Kömürcüoğlu, Saygun Keskin, Semih Soyer, İpek Özgüden Özen, Kenan Bengü ve Başak Koç ise derneğin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Voleybolun Unutulmazları Derneğinin dün yapılan genel kurulu ile ilk yönetim kurulu da belirlendi. Gülnur Özfer Görgün, yönetim kurulu başkanı oldu. Derneğin yönetim kurulu ise Renan Kömürcüoğlu, İpek Özgüden Özen, Başak Koç, Deniz Dosdoğru, Müyesser Yağız, Gamze Adanır Öztürk, Saygun Keskin, Semih Soyer, Kenan Bengü, Savaş Eskigülek, Yankı Uslu, Seda Uslu ve Attila Şaylan'dan oluştu.

Gülnur Özfer Görgün, voleybolda sivil toplum yapısı altında birleştirici güç olmak istediklerini belirtti.

"Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan, dernek kurma önerimi büyük bir coşkuyla karşılayan, elini taşın altına koyan, yanımda olan tüm büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel insanlar güzel şeylere neden olurlar. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. 2013 yılında kahramanımız Yücel Aslan için başlattığımız büyük hareket, adım adım hayalden gerçeğe dönüştü. Tamamen gönüllü ve takım işi olan Voleybolun Unutulmazları Hareketi 2019 yılında 5 cilt, 10 bin görsel, 2 bin 218 sayfalık dev eseri 'Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı' ansiklopedisini doğurdu. Ansiklopedinin içindeki 712 isim, 60 yıllık jenerasyon Voleybolun Unutulmazları Büyük Buluşma'da bir araya geldi. 'Kütüphaneler Yer Açın!' kampanyamız ile ansiklopedimiz Türkiye'nin her iline dünyanın en büyük kütüphanelerine gitti. Güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, toplumsal fayda, voleybol kültürünü geliştirme, voleybol ailesine değer katan projeler yaratmanın yanı sıra şimdi sırada Voleybolun Unutulmazları Spor Araştırmaları Merkezi ile Dijital Voleybol Müzesi'ni açmak var."