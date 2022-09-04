MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk edecek
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında lider Beşiktaş'la karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen MKE Ankaragücü'nde son hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanında yaşanan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı'yla yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi. MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Erdoğan'la da ilk sınavını, 4 maçta 10 puan toplayarak averajla lider olan Beşiktaş karşısında verecek.
MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanına Beşiktaş karşısında, taraftarı önünde ulaşmak için mücadele edecek.
Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
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