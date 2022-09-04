Kasımpaşa Antalya'da kazandı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Hadergjonaj ile 61. dakikada Cemali Sertel kendi kalesine attı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Kasımpaşa 6 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.
Öte yandan 90+7. dakikada Antalyaspor'da Fredy kırmızı kart gördü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Haji Wright'ın yerden sert vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kasımpaşalı savunma oyuncuları kornere çeldi.
7. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın sert ortasında topa kale önündeki Luiz Adriano dokunamadı. Savunma oyuncularının hatası üzerine meşin yuvarlağı yeniden önünden bulan Adriano'nun sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
45. dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Ben Ouanes'in sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
GOL - 45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın ortasına hareketlenen Bahoken, meşin yuvarlağa dokunduğu sırada kaleci Boffin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Bu müdahaleye hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Fredy'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.
53. dakikada Hajradinovic'in ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, top Boffin'in son anda müdahalesiyle kornere gitti.
GOL - 61. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Eysseric, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kale önüne gönderdi. Antalyasporlu savunma oyuncusu Cemali Sertel, uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kendi fileleriyle buluşturdu. 0-2.
77. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ghacha'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi ile kornere çıktı.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Özgür Ertem, Hakan Karabalcık
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Sinan Gümüş), Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 59 Cemali Sertel), Güray Vural, Larsson (Dk. 46 Ghacha), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Fernando, Fredy, Luiz Adriano (Dk. 67 Hakan Özmert), Wright.
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Fall (Dk. 89 Yunus Mallı), Hajradinovic, Turgay Gemicibaşı (Dk. 66 Aytaç Kara), Eysseric (Dk. 90+2 Bruma), Celina (Dk. 66 Ahmet Emin Engin), Bahoken.
Goller: Dk. 45+6 Hadergjonaj, Dk. 61 Cemali Sertel (kendi kalesine) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+7 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Turgay Gemicibaşı, Dk. 29 Ben Ouanes, Dk. 57 Celina, Dk. 79 Hajradinovic, Dk. 90+8 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa), Dk. 86 Hakan Özmert, Dk. 88 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor).
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